Serie A, il calendario fino alla 29esima giornata

In questo fine settimana si gioca la 23esima giornata di Serie A. Il Napoli ha già giocato ieri espugnando il Mapei Stadium e col suo grande distacco permetterà a tutti i tifosi di vedere i match con serenità sul divano. Intanto, attraverso i suoi canali social, la Lega Serie A ha reso noto il programma fino alla 29esima giornata con le assegnazioni alle pay tv. Come già noto, DAZN ha l’esclusiva di tutta la Serie A, l’emittente satellitare ha 3 partite a giornata in co-esclusiva.

23^ GIORNATA

18/02/2023 Sabato 15.00 Sampdoria-Bologna DAZN

18/02/2023 Sabato 18.00 Monza-Milan DAZN

18/02/2023 Sabato 20.45 Inter-Udinese DAZN/Sky

19/02/2023 Domenica 12.30 Atalanta-Lecce DAZN/Sky

19/02/2023 Domenica 15.00 Fiorentina-Empoli DAZN

19/02/2023 Domenica 15.00 Salernitana-Lazio DAZN

19/02/2023 Domenica 18.00 Spezia-Juventus DAZN

19/02/2023 Domenica 20.45 Roma-Hellas Verona DAZN

20/02/2023 Lunedì 20.45 Torino-Cremonese DAZN/Sky

24^ GIORNATA

25/02/2023 Sabato 18.00 Empoli-Napoli DAZN

25/02/2023 Sabato 20.45 Lecce-Sassuolo DAZN/Sky

26/02/2023 Domenica 12.30 Bologna-Inter DAZN/Sky

26/02/2023 Domenica 15.00 Salernitana-Monza DAZN

26/02/2023 Domenica 18.00 Udinese-Spezia DAZN

26/02/2023 Domenica 20.45 Milan-Atalanta DAZN

27/02/2023 Lunedì 18.30 Hellas Verona-Fiorentina DAZN

27/02/2023 Lunedì 20.45 Lazio-Sampooria DAZN/Sky

28/02/2023 Martedì 18.30 Cremonese-Roma DAZN

28/02/2023 Martedì 20.45 Juventus-Torino DAZN

25^ GIORNATA

03/03/2023 Venerdì 20.45 Napoli-Lazio DAZN

04/03/2023 Sabato 15.00 Monza-Empoli DAZN

04/03/2023 Sabato 18.00 Atalanta-Udinese DAZN

04/03/2023 Sabato 20.45 Fiorentina-Milan DAZN/Sky

05/03/2023 Domenica 12.30 Spezia-Hellas Verona DAZN/Sky

05/03/2023 Domenica 15.00 Sampdoria-Salernitana DAZN

05/03/2023 Domenica 18.00 Inter-Lecce DAZN

05/03/2023 Domenica 20.45 Roma-Juventus DAZN

06/03/2023 Lunedì 18.30 Sassuolo-Cremonese DAZN

06/03/2023 Lunedì 20.45 Torino-Bologna DAZN/Sky

26^ GIORNATA

10/03/2023 Venerdì 20.45 Spezia-Inter DAZN

11/03/2023 Sabato 15.00 Empoli-Udinese DAZN

11/03/2023 Sabato 18.00 Napoli-Atalanta DAZN

11/03/2023 Sabato 20.45 Bologna-Lazio DAZN/Sky

12/03/2023 Domenica 12.30 Lecce-Torino DAZN/Sky

12/03/2023 Domenica 15.00 Cremonese-Fiorentina DAZN

12/03/2023 Domenica 15.00 Hellas Verona-Monza DAZN

12/03/2023 Domenica 18.00 Roma-Sassuolo DAZN

2/03/2023 Domenica 20.45 Juventus-Sampdoria DAZN

13/03/2023 Lunedì 20.45 Milan-Salernitana DAZN/Sky

27^ GIORNATA

17/03/2023 Venerdì 18.30 Sassuolo-Spezia DAZN

17/03/2023 Venerdì 20.45 Atalanta-Empoli DAZN/Sky

18/03/2023 Sabato 15.00 Monza-Cremonese DAZN

18/03/2023 Sabato 18.00 Salernitana-Bologna DAZN

18/03/2023 Sabato 20.45 Udinese-Milan DAZN/Sky

19/03/2023 Domenica 12.30 Sampdoria-Hellas Verona DAZN/Sky

19/03/2023 Domenica 15.00 Fiorentina-Lecce DAZN

19/03/2023 Domenica 15.00 Torino-Napoli DAZN

19/03/2023 Domenica 18.00 Lazio-Roma DAZN

19/03/2023 Domenica 20.45 Inter-Juventus DAZN

28^ GIORNATA

01/04/2023 Sabato 15.00 Cremonese-Atalanta DAZN

01/04/2023 Sabato 18.00 Inter-Fiorentina DAZN

01/04/2023 Sabato 20.45 Juventus-Hellas Verona DAZN/Sky

02/04/2023 Domenica 12.30 Bologna-Udinese DAZN/Sky

02/04/2023 Domenica 15.00 Spezia-Salernitana DAZN

02/04/2023 Domenica 15.00 Monza-Lazio DAZN

02/04/2023 Domenica 18.00 Roma-Sampdoria DAZN

02/04/2023 Domenica 20.45 Napoli-Milan DAZN

03/04/2023 Lunedì 18.30 Empoli-Lecce DAZN

03/04/2023 Lunedì 20.45 Sassuolo-Torino DAZN/Sky

29^ GIORNATA

08/04/2023 Sabato 12.30 Lecce-Napoli DAZN

08/04/2023 Sabato 12.30 Udinese-Monza DAZN/Sky

08/04/2023 Sabato 14.30 Fiorentina-Spezia DAZN

08/04/2023 Sabato 14.30 Salernitana-Inter DAZN

08/04/2023 Sabato 16.30 Milan-Empoli DAZN/Skv

08/04/2023 Sabato 16.30 Sampdoria-Cremonese DAZN

08/04/2023 Sabato 18.30 Atalanta-Bologna DAZN/Sky

08/04/2023 Sabato 18.30 Torino-Roma DAZN

08/04/2023 Sabato 20.45 Hellas Verona-Sassuolc DAZN

08/04/2023 Sabato 20.45 Lazio-Juventus DAZN