Risultati Serie A. La Roma espugna Verona grazie al gol del baby talento Volpato. Non molto brillante la Roma di Mourinho che ha giocato alla pari del Verona per quasi 90 minuti. Da sottolineare l’inferiorità numerica del Verona dal 36′ del primo tempo. Decide il giovane talento Volpato. Un gol dalla distanza e nei minuti finali l’assist per El Shaarawy che chiude la partita sul risultato di 1-3.

VERONA-ROMA 1-3 (27′ DAWIDOWICZ, 45′ ZANIOLO, 88′ VOLPATO, 92′ EL SHAARAWY)