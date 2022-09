La statistica parla chiaro: Osimhen è uno sprecone!

Victor Osimhen è una delle colonne portanti di questo nuovo Napoli. Spalletti punta molto su di lui, visto ciò che ha fatto vedere d quando è arrivato ai piedi del Vesuvio. Nella scorsa stagione ha messo a segno 18 gol e servito 6 assist in 32 presenze. Il suo apporto è palesemente fondamentale. Eppure, una caratteristica che l’ha sempre messo in cattiva luce è la mancanza di cinismo. Per rendere il concetto chiaro: Osimhen si divora i gol!

Quest’anno conta 2 gol ed un assist nelle prime 4 di Serie A, ma ciò non toglie che il nigeriano deve migliorare in freddezza sotto alla porta. A provarlo ci sono loro, quelle che non sbagliano mai, che non possono essere mai messe in discussione: le statistiche!

Nelle prime 4 uscite ufficiali stagionali contro Verona, Monza, Fiorentina e Lecce Osimhen ha una media di 5 tiri a partita, la più alta di tutta la competizione. A primo acchito, questo sembra un numero più che positivo. Di solito è così, ma non se lo si accompagna ad una mira pessima: in quanto a tiri in porta a partita infatti, Osimhen scende al 49′ posto, con una media di 0.8 a match.

Ancora più lampante è la statistica della grandi occasioni da rete mancate: ovviamente il nigeriano è in prima posizione con 6 chance non sfruttate. Tantissime se si pensa che il secondo in questa classifica (Dybala) ne conta 3.

Con questo articolo non si vuole dire che Victor Osimhen è scarso, tutt’altro. Si vuole evidenziare una pecca evidente che l’attaccante del Napoli ha. Tuttavia, l’età è completamente dalla sua parte: grazie ai suoi 23 anni ne ha di tempo per migliorare sotto questo aspetto!

Fonte statistiche: Sofascore