Kvara ok ma… ecco la statistica che lo fa tornare con i piedi per terra!

Khvicha Kvaratskhelia, un nome difficile da scrivere quanto facile da amare per i tifosi napoletani. In poche settimane il georgiano ha già conquistato i cuori dei fan azzurri. Al suo arrivo dalla Dinamo Batumi, lo si descriveva come un dribblomane, uno che gestisce la palla con eleganza e con tecnica. Nelle prime uscite, Kvara ha sicuramente confermato questa sua tendenza. Eppure, sotto questo punto di vista le statistiche non gli danno ragione.

Kvaratskhelia è ultimo in Serie A per percentuale di dribbling riusciti: 17 tentati, solo uno riuscito e 16 falliti. Questa è l’immagine della differenza di livello che c’è tra il campionato italiano e quello russo (dove lui ha mostrato al massimo le sue qualità). Contro la Fiorentina, l’esterno classe 2001 è stato sopraffatto dalla velocità e la ferocia del terzino della Fiorentina Dodo. Per completezza, il primo della classifica in quanto a percentuale di dribbling riusciti è un altro nuovo arrivato in Serie A, ovvero Nemanja Radonjic del Torino, seguito da Abdelhamid Sabiri della Sampdoria.