Il pres. FIGC Gravina sbotta: “Ora basta! La Serie A inizierà il 13 agosto!”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della cerimonia di consegna del premio Oreste Granillo a Reggio Calabria. Le sue parole sono state di risposta al tema tanto discusso negli ultimi giorni: il possibile slittamento dell’inizio della Serie A causa l’eccessivo caldo.

Ecco le sue affermazioni: “Quest’anno non sarà così diverso da quelli passati. Di solito si iniziava il 20 agosto mentre stavolta si partirà soltanto una settimana prima. Si è giocato in situazioni molto più estreme. Ricordate la finale mondiale del 1994 tra Italia e Brasile? C’erano 50 gradi!. Gli atleti devono essere pronti per affrontare questo tipo di difficoltà. Le date di inizio e fine non sono state decise da noi e le squadre le dovranno rispettare.“

Poi Gravina ha aggiunto: “Sarà una stagione atipica vista la sosta che ci sarà in occasione del Campionato Mondiale in Qatar. L’entusiasmo di squadre e tifosi prova il grande appeal che il nostro calcio ha, dalla massima divisione al dilettantismo.”