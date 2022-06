UFFICIALE – Svolta in Serie A: arriva lo spareggio Scudetto

La FIGC ha deciso: dalla prossima stagione di Serie A ci sarà lo spareggio Scudetto. Cos’è lo spareggio Scudetto? Nel caso in cui alla fine del campionato 2 squadre arrivino in prima posizione a pari punti, la classifica non sarà stilata tramite i soliti criteri come differenza reti o scontri diretti. Infatti, si giocherebbe una partita secca tra le due contendenti, la quale vincitrice si accaparrerebbe il titolo di campione d’Italia.

La caratteristica di questo spareggio sarebbe che se al termine dei tempi regolamentari si stia verificando una situazione di parità, si andrebbe ai tiri di rigore saltando i tempi supplementari. Nel caso in cui le capoliste siano 3, si terrebbe conto della classifica avulsa per determinare le 2 squadre che giocheranno lo spareggio Scudetto.

Al termine del Consiglio Federale, è arrivata anche l’ufficialità della conferma delle 5 sostituzioni a partita.