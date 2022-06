Negli ultimi giorni sono stati stilati i nuovi valori di mercato dei giocatori di serie A. Sul sito Trasfermarket, infatti è possibile osservare i dati inerenti al valore del calciatore. Per il Napoli e De Laurentiis, non sono arrivate delle buone notizie. Due azzurri sono stati inseriti nella classifica dei calciatori che hanno perso più valore nei recenti mesi. Piotr Zieliski è quello salta più all’occhio, una valutazione di 40 milioni in questo momento, ben 10 in meno rispetto allo scorso anno. Altro flop azzurro è Kalidu Koulibaly, ad oggi per il difensore è stato stabilito un valore che si aggira intorno ai 35 milioni. Anche in questo caso sono 10 i milioni in meno rispetto all’ultima valutazione. Bisogna specificare i motivi di tali svalutazioni; Per Koulibaly, la scadenza del contratto nel 2023 fa calare il prezzo e fa sognare mezza Europa. Per Zieliski, le prestazioni sottotono e la scarsa continuità mettono a rischio il suo valore, facendolo scendere in modo preoccupante. Altri due azzurri sono stati inseriti nella classifica con diminuzioni leggermente minori. Matteo Politano, infatti vede calare il suo valore di 7 milioni, mentre Hirving Lozano perde “solo” 5 milioni dal suo cartellino.