Gli studi del gruppo Football Benchmark, sono studi molto dettagliati sul panorama calcistico. Alla fine di ogni stagione il Football Benchmark pubblica dati e numeri sulle squadre europee. Tra queste squadre è presente anche la società di De Laurentiis, la quale negli ultimi anni, causa covid, ha visto il proprio bilancio in rosso. Nel recente e ultimo studio, riguardante il valore aziendale delle squadre, il Napoli ha chiuso al 18esimo posto, una posizione in meno nella classifica generale rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo della squadra tocca i 483 milioni di euro. Davanti al Napoli ci sono la Juventus prima, poi Inter e Milan. Seguono invece l’Atalanta, la Roma e la Lazio per completare il quadro italiano a livello europeo.