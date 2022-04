Serie A – Si concludono i recuperi: spettacolo a Bergamo, perde l’Inter!

Si sono conclusi da poco gli altri due recuperi della 20esima giornata di Serie A. L’Inter di Simone Inzaghi cade al Dall’Ara contro il Bologna per 2-1, non basta il vantaggio dopo 3′ minuti di Perisic che viene rimontato dalle reti di Arnautovic e Sansone. Ma il risultato più incredibile è quello che matura a Bergamo tra Atalanta e Torino: la partita finisce 4-4 dopo una serie di rimonte e controrimonte. Apre lo score Sanabria dopo 4 minuti, ma nel giro di poco la Dea si porta in vantaggio con Muriel su rigore e de Roon. Due penalty di Lukic e un autogol di Freuler portano i granata avanti di due, ma i bergamaschi riescono a pareggiare grazie a Pasalic e ad un altro rigore di Muriel. A quattro giornate dalla fine, il Milan è primo in classifica con 2 punti di vantaggio sull’Inter e 7 sul Napoli.