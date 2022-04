Serie A – Fiorentina travolta in casa dall’Udinese nel recupero della 20esima giornata

Si è concluso da poco il recupero della 20esima giornata di Serie A tra Fiorentina e Udinese. I viola di Vincenzo Italiano incappano in un’altra sconfitta, e anche molto pesante. Al Franchi finisce 0-4 con i friulani che riescono ad avere la meglio con due reti per tempo. A segno Pablo Mari, Deulofeu, Walace e Udogie. I toscani restano settimi a pari punti con la Lazio e in piena corsa per Conference ed Europa League, sempre 12esima invece la squadra di Cioffi. In serata altri due match, precisamente Atalanta-Torino e Bologna-Inter.