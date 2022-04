Serie A – L’Atalanta torna a vincere, male il Venezia. Successo anche per il Torino

Nei primi due anticipi di Serie A andati in scena alle 15 arrivano i successi di Atalanta e Torino rispettivamente su Venezia e Spezia. I nerazzurri di Gasperini tornano a vincere dopo tre sconfitte consecutive e lo fanno in casa dell’ultima in classifica: finisce 1-3 al Penzo. I granata hanno invece la meglio in casa sui liguri per 2-1. Di seguito risultati e mercatori:

Venezia-Atalanta 1-3 (44′ Pasalic A, 47′ Zapata A, 63′ Muriel A, 88′ Crnigoj V).

Torino-Spezia 2-1 (4′ e 69′ Lukic T, 97′ Manaj S).