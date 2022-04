L’Atalanta ha comunicato sui propri canali ufficiali la lista dei convocati per il match di domani contro il Napoli. Tra i nerazzurri si annovera il rientro di Duvan Zapata, che non gioca in campionato dal 6 febbraio. Di seguito la lista completa:

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Demiral, Djimsiti, Hateboer, Maehle, Cittadini, Palomino, Pezzella, Scalvini, Zappacosta.

Centrocampisti: De Roon, Freuler, Koopmeiners, Malinovskyi, Pasalic, Pessina

Attaccanti: Boga, Cisse, Mihaila, Miranchuk, Muriel, Zapata