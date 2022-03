Il Mattino riporta come il Napoli non possa fare a meno di Dries Mertens e di come Spalletti, in vista della sfida di domenica al Bentegodi, stia pensando di schierare per la prima volta la coppia Mertens-Osimhen dal 1’.

“A Verona potrebbe essere la prima volta, un modo forse per sorprendere gli avversari. […] Il massimo in cui sono stati in campo uno al fianco dell’altro è stato a Cagliari (23 minuti) poi sempre e solo polvere di partita. Come con il Barcellona al Maradona quando in nome dell’equilibrio i due sono rimasti sul terreno di gioco contemporaneamente per un solo minuto. […] Il sovrano del gol non ha perso il feeling con ciò che gli riusciva benissimo ma è evidente che con Osimhen non si trovano in campo. E Spalletti, lo dicono le sue scelte, lo ha capito”.