Formazioni ufficiali Sassuolo-Fiorentina: le scelte di Dionisi e Italiano

Sassuolo e Fiorentina sono pronte a scendere in campo per il quinto anticipo della 27esima giornata di Serie A. Entrambe le squadre cercano punti in chiave Europa, ed entrambe sono reduci da due importanti vittorie: i viola hanno battuto per 1-0 l’Atalanta nel turno precedente, mentre i neroverdi hanno espugnato San Siro con uno 0-2 ai danni dell’Inter. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M. Lopez; D. Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca.

Fiorentina(4-3-3): Dragowski; Odriozola, M. Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Maleh; Sottil, Piatek, Ikoné.