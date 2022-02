Serie A – Pareggio tra Roma e Verona, Mourinho la riprende con i giovani

Finisce in pareggio la sfida dell’Olimpico tra Roma e Verona, valida per il terzo anticipo di Serie A. I giallorossi se la sono vista davvero brutta, con gli ospiti che dopo soli 20 minuti erano già avanti di due con le reti di Barak e Tameze. Una superiorità da parte dei gialloblu che è andata pian piano a spegnersi nella ripresa lasciando più campo ai padroni di casa. Ed ecco che gli uomini di Mourinho riescono a riprenderla con i guizzi di due giovanissimi, Christian Volpato ed Edoardo Bove. Finisce 2-2 con i capitolini a -1 dal sesto posto, -5 invece per la squadra di Tudor, in attesa del risultato della Lazio.