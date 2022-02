A Marassi la Sampdoria si è presa i tre punti contro l’Empoli nel secondo anticipo della 26esima giornata di Serie A. Decide una doppietta dell’eterno Fabio Quagliarella, che raggiunge quota 100 gol in blucerchiato e supera una leggenda come Boniperti per numero di reti nel campionato italiano. Finisce 2-0 per i blucerchiati si portano a +5 dalla zona retrocessione, mentre i toscani restano 11esimi in classifica a 31 punti in attesa del risultato del Sassuolo.