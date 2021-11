Napoli sempre più leader della Serie A: guida anche un’altra classifica

Il Napoli è sempre più leader della Serie A. Oltre al primo posto di questa stagione dopo undici giornate, in coabitazione con il Milan, guida anche la classifica dell’anno solare. In questo 2021,infatti, gli azzurri hanno raccolto ben 83 punti durante le gestioni di Gattuso e di Spalletti.

Subito dietro, però, ci sono i campioni d’Italia dell’Inter con 81 punti. Più indietro, la squadra di Stefano Pioli con 77 lunghezze, causa un inizio di anno non facilissimo. In quarta posizione c’è la sontuosa Atalanta di Gasperini (74), quindi Juventus(69) con 13 punti in meno rispetto al Napoli. A chiudere la top six la Lazio con 65 punti.

Curiosità: l’Empoli, in sole 11 partite, ha fatto ben 15 punti facendo meglio di Benevento(15), Crotone(14), Parma(8) che hanno impiegato più del doppio dei match per totalizzare questi risultati.