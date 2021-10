La Salernitana e i suoi problemi in zona gol: il dato

Alla vigilia di Salernitana-Napoli, la Lega Serie A ha diffuso alcune statistiche del match. Analizziamo maggiormente quelle sugli ospiti e sul loro problema in fase offensiva:

La Salernitana è l’unica formazione di questa Serie A a non aver ancora trovato il gol nella prima mezz’ora di gioco, mentre ha subito quattro degli ultimi cinque gol in campionato in questo parziale.

La Salernitana ha subito 22 gol finora (meno del solo Spezia), solo nel campionato cadetto 1955/56 (25) i campani hanno fatto peggio nelle prime 10 partite stagionali tra Serie A e Serie B.

Se nella prima frazione ci sono delle difficoltà, nella seconda frazione la squadra di Colantuono ha maggior comfort nel secondo tempo, specie quando in campo c’è Federico Bonazzoli. L’ex Sampdoria, infatti, ha segnato il 90% delle proprie reti in Serie A nel corso della ripresa. Solo Simone Missiroli (100%), Berardo Frisoni (100%) Artur Ionita (93%), Giovanni Di Lorenzo (91%) e Gianfranco Bellotto (91%) hanno registrato una percentuale più alta di gol nei secondi tempi, tra i giocatori con almeno 10 marcature.