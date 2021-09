Alle ore 20:45 Genoa e Verona scenderanno in campo per il terzo anticipo della sesta giornata di Serie A. Le due squadre, entrambe a quota 4 punti, cercano punti salvezza per allontanarsi dalla zona retrocessione. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

Genoa (4-2-3-1): Sirigu, Cambiaso, Biraschi, Maksimovic, Criscito; Rovella, Badelj; Kallon, Melegoni, Fares; Destro.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale Gunter Dawidovic; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Lasagna; Simeone.