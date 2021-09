Serie A – Le formazioni ufficiali di Milan-Venezia e Cagliari-Empoli

Alle ore 20:45 sono in programma due partite di questa quinta giornata di Serie A. In Sardegna andrà in scena il match tra il neo Cagliari di Mazzarri e l’Empoli, in palio dunque punti salvezza che pesano e non poco. A San Siro toccherà invece a Milan–Venezia, sfida che interessa ben più da vicino il Napoli di Spalletti. Di seguito tutte le formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Florenzi, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Peretz, Vacca, Busio; Aramu, Forte, Johnsen.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Deiola, Dalbert; Keita Baldé, Joao Pedro.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Viti, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Henderson; Zurkowski; Di Francesco, Pinamonti.