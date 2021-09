Udinese-Napoli, pagelle MN – Koulibaly il migliore, Osimhen dominante

Sono passate solamente 4 giornate di campionato ma l’impronta di Luciano Spalletti sulla squadra c’è ed è evidente. Un Napoli che si diverte e fa divertire domina in Friuli e sgretola tutte le certezze dell’Udinese con una prestazione stellare. Dopo i primi 20′ di calma piatta, gli azzurri hanno messo il piede sull’acceleratore e da lì in avanti c’è stata solo una squadra in campo. Alla fine il festival del gol partenopeo ha prodotto 4 gol siglati tutti da 4 marcatori diversi: Oshimen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano.

Ospina 6: Il portiere colombiano non è mai stato impegnato nei primi 80′ di gioco dai giocatori dell’Udinese fino ad un tiro di Pussetto disinnescato facilmente senza particolari difficoltà. Partita da “spettatore non pagante”.

Di Lorenzo 6: Solita partita di quantità e qualità senza nessuna sbavatura difensiva e con molte sovrapposizioni sulla fascia destra. Si riscatta ampiamente dalla prestazione di Leicester

Rrahmani 7: A sorpresa al posto di Manolas dal primo minuto, su un campo che gli rievoca brutti ricordi, non trema ed anzi tira una fuori una prestazione da grande difensore. Non solo il gol su uno schema perfetto da calcio piazzato, ma tante chiusure difensive e letture impeccabili.

Koulibaly 8: Nettamente il migliore in campo. Dominatore come ai vecchi tempi trascina gli azzurri ad una vittoria schiacciante dando solidità difensiva, fornendo l’assist a Rrahmani, e inventandosi un gol da urlo sotto al sette da vero numero 10.

Mario Rui 6,5: Non sbaglia nulla in fase difensiva e si propone spesso in avanti duettando con Insigne e innescando il primo gol degli azzurri. (Dall’82’ Zanoli S.V: entra troppo tardi per poter dargli un voto)

Anguissa 7: Abbina fisicità e lucidità con la palla. Non sbaglia mai un passaggio e fa bene la fase di filtro. Si conferma ad ottimi livelli.

Fabian Ruiz 7: Il suo talento sta uscendo fuori in questo inizio di stagione. Palla al piede è bellissimo da vedere e va di nuovo vicino al gol cogliendo un palo clamoroso. Garantisce anche equilibrio in fase difensiva.( Dall’81’ Ounas S.V: Entra a 10 minuti dalla fine ed ha il tempo di regalarsi una giocata solitaria che impensierisce tutta la difesa bianconera).

Politano 6: Solita velocità e solito dribbling che regalano azioni e spunti interessanti. Al 70′ Spalletti lo fa uscire per rifiatare in vista della Samp. ( Dal 71′ Lozano 7: Dopo un inizio di stagione titubante entra con lo spirito giusto e ci regala un gol da urlo alla Insigne che chiude la partita).

Elmas 6: Il macedone non eccelle durante la partita ma non sbaglia nulla e garantisce copertura anche in fase difensiva.

Insigne 7: Il talento di Frattamaggiore fornisce le solite giocate illuminanti e propizia con un pallonetto delizioso il gol dell’1-0 di Oshimen.( Dal 71′ Zielinski 6: Il polacco non è ancora in forma smagliante anche se qualche giocata e qualche sprazzo del Zielinski dell’anno scorso si sono visti).

Oshimen 7: Dominante sotto ogni punto di vista. I difensori dell’Udinese non lo prendono mai e ha il merito di sbloccare il risultato i una partita fino a quel momento equilibrata. ( Dall’81’ Petagna S.V)

Spalletti 7: Azzecca tutto, la formazione iniziale con Rrahmani al posto di Manolas e molto astutamente fa riposare i big negli ultimi minuti di partita.