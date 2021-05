Gazzetta – I migliori 100 della A

La Gazzetta dello Sport ha stilato la classifica dei 100 migliori giocatori del Campionato. Tra i primi 10 c’ anche un giocatore del Napoli.

La Serie A si è appena conclusa, lo scudetto è stato assegnato; Benevento, Crotone e Parma sono tornate in Serie B. Non poteva mancare una classifica di tutti i protagonisti di questa stagione. Ci ha pensato la Gazzetta dello Sport.

Il gradino più alto del podio è occupato da Lukaku, 24 goal in stagione e lo scudetto. Kessie è al secondo posto con le sue 13 reti che hanno portato 11 punti in più in classifica. Ronaldo è terzo con 29 goal e il titolo di miglior marcatore di questa stagione.

All’ottavo posto c’è l’attaccante del Napoli: Lorenzo Insigne. Ha stabilito il suo record di goal in questa stagione: sono 19 le reti segante. La sua stagione è stata una delle migliori in carriera. Inoltre dopo Ronaldo, è il giocatore del Campionato ad aver tirato più volte in porta. Tra pali, traverse e tiri a giro mancati ha collezionato 144 tiri in porta.

Ottima posizione anche per Zielinski (34). Lozano, Koulibaly e Mertens sono rispettivamente al 61esimo, 75esimo, 94esimo posto.



Dopo il finale di stagione deludente, i tifosi del Napoli possono essere fieri di avere tra i primi migliori 10 calciatori della Serie A Lorenzo Insigne.