Serie A – I risultati delle 15: Atalanta in Champions e Spezia salvo

Sono appena terminate le due partite delle ore 15 valide per i primi anticipi di questa 37esima giornata di Serie A. Lo Spezia di Vincenzo Italiano batte il Torino al Picco e si salva. Adesso i granata dovranno giocarsi il tutto per tutto all’ultima giornata contro il Benevento (a -4 con una partita da giocare), in caso di vittoria dei sanniti domani contro il Crotone. Altrimenti, in caso di pareggio o sconfitta, anche il Toro sarebbe salvo con una giornata di anticipo. L’Atalanta, pur con qualche il rischio, si qualifica aritmeticamente in Champions League grazie alla vittoria sul Genoa. Restano tre posti disponibili per la massima competizione europea, se li contenderanno Milan, Napoli, Juventus e Lazio.

Spezia-Torino 4-1

MARCATORI: 19′ Saponara (SPE), 42′ Nzola rig. (SPE), 55′ Belotti rig. (TOR), 74′ Nzola (SPE), 84′ Erlic (SPE)

Genoa-Atalanta 3-4

MARCATORI: 9′ Zapata (ATA), 26′ Malinovskyi (ATA), 44′ Gosens (ATA), 48′ Shomurodov (GEN), 51′ Pasalic (ATA), 67′ Pandev rig. (GEN), 84′ Shomurodov (GEN).