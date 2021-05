Serie A – Pari alla Sardegna Arena tra Cagliari e Fiorentina

La Fiorentina, prossima avversaria del Napoli in Serie A, pareggia alla Sardegna Arena contro il Cagliari per 0-0. Partita non facile per i viola che calciano poco verso la porta avversaria. In più, la squadra di Iachini ha perso per infortunio il proprio portiere, Bartolomiej Dragowski (clicca qui per saperne di più), sarà da valutare adesso per la sfida contro il Napoli. I viola raggiungono quota 39 punti, e in caso di vittoria del Benevento contro l’Atalanta la salvezza non sarebbe ancora matematica. Cagliari invece 15esimo a 36 punti , in attesa dei risultati di Torino e Spezia.