Serie A – La classifica a due giornate dal termine e il punto sulla corsa Champions

Non si molla un centimetro nella corsa alla Champions League. Quattro squadre si contendono tre posti disponibili, con il Napoli che vincendo le ultime due partite di Serie A sarebbe aritmeticamente qualificato. Gli azzurri restano quarti a -2 dal secondo posto, dove ci sono Atalanta e Milan a pari punti. In quinta posizione la Juventus, a -1 dagli azzurri ma con lo scontro diretto a sfavore. C’è anche la Lazio, a -6 da Gattuso & co. ma con una partita da recuperare. Di seguito la classifica:

Inter 88 Atalanta 75 Milan 75 Napoli 73 Juventus 72 Lazio 67* Roma 58 Sassuolo 56 Sampdoria 46 Hellas Verona 43* Bologna 40 Udinese 40 Fiorentina 39 Genoa 39 Cagliari 36 Torino 35* Spezia 35 Benevento 31 Parma 20 Crotone 18*

*una partita in meno