Serie A – Finiscono i match della serata: nessun risultato positivo per il Napoli

Nelle sette partite delle 20:45, valide per la 36esima giornata di Serie A, nessuna delle concorrenti alla Champions League ha rallentato. Il Milan, scatenato, ne fa addirittura 7 contro il Torino. L’Atalanta vince e inguaia il Benevento, 3 punti anche per la Juventus che resta in scia al quinto posto in graduatoria. Il Genoa espugna Bologna, pari in Samp-Spezia e vittoria allo scadere per la Lazio contro il Parma. Nel big match di San Siro l’Inter ha la meglio sulla Roma. Di seguito tutti i risultati:

Atalanta-Benevento 2-0

MARCATORI: 22′ Muriel, 67′ Pasalic.

Bologna-Genoa 0-2

MARCATORI: 13′ Zappacosta, 61′ Scamacca rig.

Inter-Roma 3-1

MARCATORI: 11′ Brozovic (INT), 20′ Vecino (INT), 31′ Mkhitaryan (ROM), 90′ Lukaku (INT).

Lazio-Parma 1-0.

MARCATORI: 95′ Immobile.

Sampdoria-Spezia 2-2

MARCATORI: 15′ Pobega (SPE), 32′ Verre (SAM), 73′ Pobega (SPE), 80′ Keita Balde (SAM).

Sassuolo-Juventus 1-3

MARCATORI: 28′ Rabiot (JUV), 45′ Ronaldo (JUV), 59′ Raspadori (SAS), 66′ Dybala (JUV).

Torino-Milan 0-7

MARCATORI: 19′ e 62′ Hernandez, 26′ Kessie rig., 50′ B.Diaz, 67′, 72′ e 79′ Rebic.