Oltre a Juventus-Napoli, alle ore 18:45 c’è stato anche il recupero della 28esima giornata di Serie A tra Inter e Sassuolo. A San Siro i nerazzurri vincono per 2-1, risultato analogo a quello maturato allo Stadium. Lukaku e Lautaro Martinez indirizzano il match con un gol per tempo, non basta ai neroverdi la rete di Traorè nel finale di partita. A parità di gare giocate, la squadra di Conte è a +11 sulla seconda.