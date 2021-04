Serie A – La Juventus pareggia il derby con il solito CR7 e scaccia i fantasmi. Bianconeri a pari punti con il Napoli

Finisce 2-2 il derby tra Torino e Juventus, valido per il penultimo match di questa 29esima giornata di Serie A. I bianconeri erano passati in vantaggio al 13′ con Chiesa per poi essere raggiunti dai granata con la rete di Sanabria. In apertura di ripresa l’attaccante del Toro ha concesso il bis completando la rimonta con un tiro di sinistro che beffa Szczesny sul primo palo. Una Juve in difficoltà prova a pareggiarla soprattutto per vie aeree fino a trovare, grazie all’aiuto del VAR, la rete del 2-2 con Cristiano Ronaldo. E ad 8 minuti dal 90′ arriva anche il palo di Bentancur, che avrebbe potuto regalare alla squadra di Pirlo una vittoria per scacciare definitivamente i fantasmi della sconfitta contro il Benevento. Nel finale Szczesny ha dovuto poi superarsi in un paio di circostanze per impedire il 3-2 dei granata, risultato che dunque può andar bene ad entrambe.

Adesso la Juventus è al quarto posto a 56 punti, gli stessi del Napoli, quinto. Mercoledì, allo Stadium, andrà in scena uno scontro diretto di importanza fondamentale per entrambe le squadre. Il Torino resta invece terzultimo con 24 punti, +2 sulla zona retrocessione.