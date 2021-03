Nella sfida persa per 1-0 sul campo del Cagliari, il Bologna ha ricevuto un’ammonizione pesante in vista della 26esima giornata di Serie A. Il centrocampista Jerdy Schouten, per via di un fallo su Godin, sarà costretto a saltare la partita di domenica sera contro il Napoli poichè diffidato. Il numero 30 rossoblu mancherà dunque nel match in programma alle 20:45 tra quattro giorni, allo stadio Diego Armando Maradona.