Serie A – Lo Spezia la riprende e porta a casa un punto contro il Parma

Si è appena concluso il primo anticipo di questa 24esima giornata di Serie A. Spezia e Parma si dividono la posta in palio, concludendo la sfida sul 2-2. Per i liguri l’inizio è stato disastroso, nel giro di 25 minuti la squadra di Vincenzo Italiano è andata sotto 0-2 in virtù delle reti di Karamoh ed Hernani. Dopo la rete annullata a Maggiore, nella ripresa è arrivato prima il gol della speranza con Gyasi e poi il pareggio definitivo sempre del ghanese in maglia numero 11. Gli emiliani restano penultimi in classifica con 15 punti, Spezia 16esimo a quota 25.