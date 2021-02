Dopo i primi 45 minuti il Verona di Juric è avanti a Marassi contro il Genoa per 0-1. Al 17′ ha sbloccato il punteggio Ivan Ilic, ma i gialloblu pochi minuti più tardi hanno sprecato una clamorosa occasione per raddoppiare con Lasagna. Tuttavia, la reazione del Grifone c’è stata, nel finale di tempo è arrivata una conclusione di Zajc che ha sfiorato l’incrocio. Il risultato resta dunque in bilico