Formazioni ufficiali Inter-Benevento: le scelte di Conte e Inzaghi

Alle ore 20:45 Inter e Benevento chiuderanno il sabato di Serie A con il match di San Siro. I nerazzurri cercheranno di non perdere la scia del Milan capolista, che oggi ha battuto in trasferta il Bologna. I sanniti, attualmente a metà classifica a +8 sulla zona retrocessione, proveranno a fare lo sgambetto alla squadra di Conte. Per il tecnico dei campani, Pippo Inzaghi, si tratta inoltre di un ritorno a Milano dopo il suo passato in maglia rossonera. Ecco le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lautaro, Lukaku

Benevento (3-5-2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; De Paoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Caprari; Lapadula.