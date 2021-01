L’edizione odierna de Il Corriere di Verona fa luce sulle probabili scelte di Ivan Juric per affrontare il Napoli domani alle ore 15. Il tecnico gialloblu potrebbe schierare dal 1′ minuto il rientrante Tameze, in vista dell’emergenza a centrocampo. In difesa è pronto a scendere in campo Dawidowicz, mentre a sinistra è ballottaggio Lazovic–Dimarco. Sulla trequarti agiranno Zaccagni e Barak, a supporto dell’unica punta che, quasi sicuramente, sarà Kalinic.