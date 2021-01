Si è appena concluso il primo tempo del terzo match di Serie A tra Torino e Spezia al Grande Torino. Le due squadre sono ancora sullo 0-0 ma gli ospiti sono in 10 uomini dal minuto 7 per l’espulsione diretta di Vignali. Tuttavia i liguri sono stati più pericolosi rispetto ai granata, impegnando Sirigu in un paio di occasioni senza però trovare il vantaggio.