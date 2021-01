Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Deejay sul tema degli stadi e dei diritti tv. Ecco le sue parole:

Sui diritti tv “Con l’ingresso dei fondi nella media company il nostro sistema acquisirebbe credibilità e attrarrebbe sempre più investitori. Inoltre la Lega riuscirebbe a gestire separatamente l’attività sportiva e la vendita dei diritti. La cifra di 1 miliardo e 700 milioni che i fondi verserebbero è notevole, si tratta di un rilancio per il calcio italiano”.

Sugli stadi “Per costruire un nuovo impianto in Italia ci vuole un periodo che va dagli 8 ai 10 anni, mentre in Europa ne bastano 2-3. E’ un ritardo importante, soprattutto se pensiamo che da noi servono 7 fasi di autorizzazioni mentre nel resto del continente 2-3. In ogni caso i nuovi stadi garantirebbero una maggiore sicurezza e nuove entrate fiscali per lo Stato. Siamo disposti ad investire 4.5 miliardi di euro nel prossimo decennio con 25mila posti di lavoro e un gettito fiscale superiore a 3 miliardi, bisogna cercare di unire le forze e aprirsi al dialogo per realizzare qualcosa di costruttivo”.