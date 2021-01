Termina anche il secondo anticipo di questa 17esima giornata di Serie A. E’ bastato un gol per tempo al Genoa di Ballardini per battere il Bologna di Mihajlovic. Decidono le reti di Zajc prima e di Destro poi. I liguri escono momentaneamente dalla zona retrocessione, piazzandosi al quartultimo posto a 14 punti in attesa dei risultati di Torino e Parma. Gli emiliani sono invece dodicesimi a 17 punti.