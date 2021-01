Termina 1-1 in primo tempo a San Siro tra Milan e Juventus, nell’ultimo match di questa giornata di Serie A. Inizio di gara sprint per i bianconeri che colpiscono un palo con Chiesa e poi la sbloccano proprio con l’ex Fiorentina su assist di tacco di Dybala. Rossoneri in difficoltà ma poi riemergono e iniziano a creare occasioni su occasioni. Il pareggio arriva nel finale con Calabria.