Lo Spezia, che mercoledì affronterà il Napoli in campionato, è pronta a rinforzare il proprio reparto offensivo. secondo quanto riportato da Sky Sport, è fatta per il passaggio di Riccardo Saponara in prestito dalla Fiorentina ai liguri. Il giocatore ex Empoli e Sampdoria avrà quasi sicuramente un posto da titolare nella formazione di Vincenzo Italiano.