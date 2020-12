Serie A – Pareggio tra Fiorentina e Verona: prosegue la crisi viola

Si conclude il primo anticipo della 13esima giornata di Serie A con il pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Verona. Decidono due rigori, entrambi nella prima frazione di gioco, realizzati da Veloso per i gialloblu e Vlahovic per i viola. La squadra di Prandelli, che qualche settimana fa ha preso il posto di Beppe Iachini, adesso è davvero in crisi: quartultimo posto in classifica e +4 sulla zona retrocessione. Buon punto invece per gli uomini di Juric, settimi in graduatoria, che hanno rischiato poco e hanno assaporato anche la vittoria.