Serie A – Il Crotone riscatta il poker subito dal Napoli con un poker allo Spezia

Il Crotone di Stroppa si riscatta dopo la sconfitta per 0-4 contro il Napoli e batte lo Spezia per 4-1 aggiudicandosi un importante scontro salvezza. Partita dominata dai calabresi, prima vittoria in campionato, che passano al 7′ con Messias per poi farsi raggiungere sull’1-1 da Farias 10 minuti più tardi. Ma nella ripresa i padroni di casa dilagano, con le reti di Reca, Eduardo Henrique e ancora Messias. Per quanto riguarda la classifica di Serie A, il Crotone resta ultimo a -4 dalla salvezza, i liguri dopo un buon inizio di stagione si ritrovano quintultimi a +4 dalla retrocessione.