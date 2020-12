Serie A – La Juve riprende il derby, battuto il Torino che esce a testa altissima

Si conclude il derby di Torino con la vittoria in rimonta della Juventus di Pirlo ai danni del Toro. La squadra di Marco Giampaolo esce comunque a testa altissima per essere stata in vantaggio per 77 minuti grazie alla rete di Nkoulou ad inizio gara. I bianconeri sono stato a tratti irriconoscibili e hanno rischiato persino di andare sotto 0-2. I granata hanno sprecato qualche occasione per poi rintanarsi a protezione della propria area di rigore fino a subire il pareggio di McKennie. E poco prima del 90′ è arrivato anche il gol del sorpasso, realizzato da Bonucci. Juve seconda in attesa dei risultati di Inter e Sassuolo, Torino in zona retrocessione.