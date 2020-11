Serie A – Finisce in parità il match tra Benevento e Juventus

Dopo le reti di Morata e Letizia nella prima frazione di gioco, il secondo anticipo di Serie A tra Benevento e Juventus è terminato proprio 1-1. Ottimo risultato per la squadra di Pippo Inzaghi dopo la vittoria di Firenze. I quattro punti in due partite dopo le 4 sconfitte di fila consentono ai sanniti di allontanarsi dalla zona retrocessione e raggiungere quota 10 punti. Bianconeri che invece non riescono ad entrare in zona Champions, e domani potrebbero essere raggiunti a quota 17 dal Napoli. Dopo il triplice fischio è stato espulso Morata per proteste.