Sotto una pioggia incessante che quasi allaga il campo dell’Ezio Scida, la Lazio si prende i tre punti contro il Crotone. Vittoria per 0-2 per i biancocelesti che si avvicinano alla zona Champions e condannano i calabresi all’ultimo posto in classifica. Nella prima frazione era arrivato il vantaggio di Immobile, rientrato dopo la positività al Coronavirus, e nella ripresa ci ha pensato Correa a chiudere i conti per i suoi.