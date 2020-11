Formazioni ufficiali Spezia-Atalanta, le scelte di Italiano e Gasperini

Alle ore 18 scenderanno in campo Spezia e Atalanta per il secondo anticipo dell’ottava giornata di Serie A. con una vittoria i nerazzurri entrerebbero in zona Champions, in attesa dei risultati di Juventus, Napoli, Milan, Roma e Sassuolo. La squadra di Italiano cerca invece di mantenersi distante dagli ultimi tre posti. Queste le formazioni ufficiali:

Spezia (4-3-3): provedel; Vignali, Terzi, Bastoni, Erlic; Estevez, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farina.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, palomino; Depaoli, Pessina, de Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.