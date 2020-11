Nel secondo anticipo di questa giornata di Serie A il Cagliari ha avuto la meglio alla Sardegna Arena contro la Sampdoria per 2-0. I blucerchiati sono stati costretti a giocare tutta la seconda frazione in 10 uomini per via dell’espulsione al 40′ di Tommaso Augello per fallo da ultimo uomo su Joao Pedro. Proprio il brasiliano ha sbloccato l’incontro ad inizio ripresa su calcio di rigore. Il raddoppio è arrivato al minuto 68 grazie alla rete di Nandez. La squadra di Di Francesco raggiunge la Samp a 10 punti al 10′ posto in classifica.