Si è concluso da poco il secondo anticipo della quinta giornata di Serie A. Perde ancora l’Atalanta, che dopo la sconfitta di Napoli cade in casa contro la Sampdoria di Ranieri. Dopo il vantaggio di Quagliarella e il rigore sbagliato dallo stesso attaccante nella prima frazione, i blucerchiati avevano raddoppiato al minuto 59 con Thorsby. Un’Atalanta in difficoltà era riuscita a riaprirla all’80’ con il penalty di Zapata. Che però non è bastato per riacciuffarla, e al 92′ è arrivato anche l’1-3 di Jankto.