Finisce il primo tempo nel derby tra Inter e Milan con i rossoneri in vantaggio per 1-2. La squadra di Pioli è andata in doppio vantaggio con una doppietta di Ibrahimovic, che prima ha ribattuto in rete un rigore parato da Handanovic e poi ha finalizzato un assist di Leao. Il gol che ha accorciato le distanze per i nerazzurri lo ha segnato Lukaku.