Crotone-Juventus, le formazioni ufficiali

Tra pochi minuti, precisamente alle 20:45, si gioca l’anticipo serale della quarta giornata di Serie A. Allo Stadio Ezio Scida protagoniste la neopromossa Crotone e la Juventus campione in carica. I calabresi per la salvezza, i piemontesi per il decimo scudetto di fila. Di seguito le formazioni ufficiali:

CROTONE – Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Cigarini, Vulic, Rega; Messias, Simy.

JUVENTUS – Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Portanova, Bentancur, Arthur, Frabotta; Chiesa, Morata, Kulusevski.