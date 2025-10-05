Napoli-Genoa 2-1: TOP e FLOP degli azzurri di MN

Gli azzurri ribaltano il Genoa, vincono 2-1 e portano 3 punti pesantissimi a casa. Ecco i TOP e FLOP di MondoNapoli degli azzurri.

TOP:

Hojlund: dopo la doppietta contro lo Sporting in Champions, trova anche il primo goal in campionato al Maradona. Difende la palla, lotta, si inserisce e segna. Partita da vero attaccante.

Spinazzola: entrato al posto di Olivera, ha portato giocate e qualità sulla fascia sinistra ed ha contribuito alla rete del pareggio di Anguissa. Quando fisicamente sta bene, è un calciatore completo.

Anguissa: partito così così, nel secondo tempo torna in campo e sovrasta tutti. Trova la rete dell’1-1 e va a lottare su tutti i palloni.

FLOP:

Olivera: non proprio perfetto sul goal di Ekhtaor, si è fatto superare un po’ troppo facilmente da Norton Cuffy. Quello visto stasera, non è l’Olivera che conosciamo.