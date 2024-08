Napoli Bologna 3-0: top e flop degli azzurri

Il Napoli vince per 3-0 contro gli emiliani e riscatta l’esordio incubo contro il Verona di domenica scorsa; top e flop di MondoNapoli degli uomini di Conte visti in campo questa sera.

TOP: Khvicha Kvaratskhelia. Un nome, una garanzia. Dopo aver accusato dei giramenti di testa contro il Verona nella prima giornata di campionato, il georgiano ha dimostrato il perché squadre come il PSG si siano interessate a lui in queste settimane. Un assist delizioso per il goal di Di Lorenzo a fine primo tempo, e poi un gran goal dopo uno scatto bruciante tra centrocampo e trequarti che ha preso di sorpresa i rossoblu; Kvara con questa prestazione, festeggia al meglio la paternità.

FLOP: Il peggiore in campo degli azzurri è senza dubbio Lobotka; la forma dei giorni migliori è lontana per lo slovacco, che forse deve ancora carburare dopo la lunga preparazione estiva. Non ha offerto grande filtro in mezzo al campo e di solito la manovra della squadra rallentava quando la palla passava per i suoi piedi. Rimandato.